Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projesiyle yenilenen Cumhuriyet Bulvarı, Türkiye’nin önemli dergilerinden olan Yapı Dergisi’nde yer aldı.

Cumhuriyet Bulvarı’nı yeni baştan yapan Büyükşehir’in bu projesi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yayın yapan Yapı Dergisi’nde yer aldı. Yaklaşık 50 yıldır çevre, şehircilik, mimarlık kuramı ve tarihi, teknoloji ve malzeme, endüstri tasarımı ve sanat konularında yayınlar yapan dergi, Cumhuriyet Bulvarı’na geniş yer ayırdı.

Dergide Cumhuriyet Bulvarı’nın yeniden yapıldığı vurgulanarak Hürriyet Caddesi’nin yayalaştırıldığı ve geniş bir kamusal alan elde edildiğinin altı çizildi. Yeni kamusal alanın daha konforlu olduğu belirtilirken, Cumhuriyet Bulvarı’nın daha yeşil ve daha eğlenceli hale getirildiğine de dikkat çekildi. Cumhuriyet Bulvarı’ndan görsellere de yer veren dergi, canlı bir kamusal alan oluşturulduğuna vurgu yaptı.