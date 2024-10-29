Cumhuriyet’in 101.yılı, Bakırköy’de tüm coşkusuyla kutlanmaya devam ediyor. Belediyenin düzenlediği şenlik kapsamında, ‘Cumhuriyet’in 101.Yılında 101 Fotoğrafçıdan Türkiye’nin Güzellikleri’ sergisinin açılışından Seyyah konserine kadar yüzlerce vatandaş ilçenin dört bir yanında birbirinden güzel etkinliklerle buluştu.İSTANBUL (İGFA)- Bakırköy Belediyesi, ‘Cumhuriyet Bizim 101.Yıl Şenliği’nin üçüncü gününde ilçenin birçok yerinde çok sayıda etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun katılımıyla Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde Cumhuriyet’in 101.Yılında 101 Fotoğrafçıdan Türkiye’nin Güzellikleri’ sergisinin açılışı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda Bakırköy Sanatçılar Derneği’nin gerçekleştirdiği müzik performansın yanı sıra Bando, Canlı Heykel ve Jonglör etkinlikleri ile yediden yetmişe binlerce vatandaş neşe dolu anlar yaşadı.

MÜZİĞİN VE DANSIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ BAKIRKÖY’DE

Sanat etkinlikleri, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun katılımıyla Yeşilköy sahilinde devam etti. Bakırköy Müzik Akademisi Korosu’nun performansının ardından tango gösterisini seyreden vatandaşlar müziğin ve dansın birleştirici gücüne tanıklık etti.

SEYYAH KONSERİNDE TÜRKİYE’NİN HİKÂYELERİ ŞARKILARLA YAŞATILDI

‘Cumhuriyet Bizim 101.Yıl Etkinlikleri’nin üçüncü günü, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen muhteşem etkinliklerle sonlandı. Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü’nün Folklor Gösterisi ile başlayan keyifli akşam, Seyyah konseri ile taçlandı. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Seyyah konserinde, Türkiye’nin dört bir yanındaki hikâyeleri tekrar yaşatan şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Konser programına katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, şarkılara ilgiyle eşlik etti.

“CUMHURİYET’İN KALESİ OLAN BAKIRKÖY’E HOŞ GELDİNİZ”

Konser sonunda sanatçılara çiçek takdim eden Başkan Ovalıoğlu, “Çok güzel bir gece yaşattınız bize, çok teşekkür ederim. Hani ‘Aranıza gelmek istiyorum, evimde gibi hissettim’ dediniz ya, çünkü siz ‘Evimiz Bakırköy’e geldiniz. Aslında siz, Cumhuriyet’in kalesi olan Bakırköy’e geldiniz, hoş geldiniz. Cumhuriyet bizim! 101.yılımız kutlu olsun. Nice 100, 1000 yıllara!” diye konuştu.