Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi yöneticileri, 29 Ekim tarihinde doğan bebeği ziyaret ederek ailenin sevincini paylaştı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Bildirici, konuyla ilgili açıklamasında, "Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim’de özel bir doğuma tanıklık etti. 29 Ekim 2023 tarihinde Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusunu doyasıya yaşamamıza vesile oldu. Duygusal anların yaşandığı bu özel günde, hastanemizde gerçekleşen doğumla, yeni bir hayata "merhaba" dedik. Bu anlamlı günde dünyaya gelen bebeğimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm ulusa umut ve sevinç getirdi. Onun doğumuyla birlikte, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir hikaye daha eklenmiş oldu. Bu özel doğumla gelen bebeğimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılının ilk bebeği olarak tarihe geçti. Onun doğumu, ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızı daha da pekiştirdi. Hastanemizin Başhekim Vekili Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu ve yöneticilerimiz, yeni doğan bebeğimizi ziyaret ederek sevincimizi paylaştılar. Yeni hayata adım atan bu minik bireyin ailesine, sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyoruz. Bu özel günün, Cumhuriyetimizin 100. yılı boyunca ülkemizde ve tüm dünyada barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyoruz" diye belirtti.