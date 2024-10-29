Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen ’Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Şöleni’, coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Gazipaşa Mahallesi’nde Balkan Türkleri Derneği ve Gazipaşa Muhtarlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Şöleni’nde Gazipaşa Muhtarı İsmail Öğreten yaptığı açılış konuşmasında, “Bizler alelade bir millet değiliz. Binlerce yıllık geçmişi olan büyük imparatorluklar kurmuş, pek çok yere hakim olmuş, devletler halkasının en sonuncusuyuz. Bugün büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin en mutlu günlerinden biri olan 29 Ekim bağımsızlığımızın, milli egemenliğimizin meclise taşındığı, birliğimizi ve kardeşliğimizin eşitlik duygusuyla kenetlendiği gündür” ifadelerini kullandı.

Balkan Türkleri Dernek Başkanı Süleyman Özata, “Bafra Gazipaşa’nın yeri ayrıdır. Çünkü Gazipaşa ismini 1934 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden alan iki yerden bir tanesi de Bafra Gazipaşa Mahallesi’dir. Bizler 101 yıldır kutlamalarımızı aksatmadan devam ediyoruz. Mübadele zor bir zanaattır, zor bir yolculukutur. Niçin biz Mora İsyanı’ndan sonra bugünlere gelen, çok çileler çekmiş Balkanların evladı Fatihanlarıyız. Ama asla topraklarını terk etmeyen, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra bu topraklara intikal eden ataların torunlarıyız. Burasını da terk etmeyeceğiz. Bizler mübadele olarak bu topraklara sahip, bu bayrağa sahip , bu Cumhuriyet’e sahip insanlarız. Bunu asla da yitirmedik, yitirmeyeceğiz de" dedi.

Konuşmaların ardından mehter takımı tarafından seslendirilen kahramanlık marşları geceye renk kattı. Gazipaşalılar daha sonra davul-zurna eşliğinde, yağan yağmura aldırış etmeden Rumeli havaları ile Cumhuriyet kutlamalarına devam etti.