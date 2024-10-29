Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Moymuldan Yetişenler Derneği, Cumhuriyet’in 101. yılı yemeğinde bir araya geldi.

Programa Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Başkan Yardımcıları İrfan Güleç, Aziz Solmaz, Kuruçay Belediye Başkanı Rengül Atıcı, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, CHP İlçe Başkanı Galip Savaş, Demokrat Parti İl Başkanı Hakkı Yağız, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen ve çok sayıda davetli katıldı.

Moymul’dan Yetişenler Dernek Başkanı Hafize Sarıfedai, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Moymulspor’un da Kulüp Başkanı Ahmet Karabıyık ve futbolcularının katılığı gecede TRT sanatçıları Orhan Ayaz ve Ayşe Ekiz, onur konukları olarak birbirinden eşsiz güzellikte eserlerini seslendirdi.

Program, hep birlikte söylenen Marşlarla ile sona erdi.