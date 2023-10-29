Kastamonu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında komando birliği tüfekleriyle gösteri yaparak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün oynadığı zeybek oyununu oynadı.

Kastamonu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törende ilk olarak Vali Meftun Dallı ve Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, törene katılanların ve halkın bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayramın anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Meftun Dallı yaptı. Vali Dallı, Atatürk’ün önderliğinde verdikleri tarihi varoluş mücadelesinden sonra kanla ve irfanla kurulan Cumhuriyet sayesinde bugün haklı olarak büyük bir millet olmanın haklılığını ve gururunu yaşadıklarını belirterek, “Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş ve bugün dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır. Milletimiz, Cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi olduğunu, hakimiyetin kayıtsız şartsız millette olduğunu bilmektedir. Cumhuriyetimiz ve onun kazanımları ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır” dedi.

Komandolar zeybek oynayarak Atatürk’ü andı

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra okullar halk oyunları gösterilerini sundu. 2021 yılında Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ve 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde önemli görevler alarak birçok canın kurtarılmasında görev üstlenen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından iple iniş gösterisi de yapıldı. JAK ekipleri, iniş sırasında dev Türk bayrağı açarak vatandaşları selamladı. Daha sonra Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Komando Bölüğü’nde eğitim gören Jandarma Komanda Timi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de oynadığı Ege yöresine ait zeybek oyununu oynadı. Komandoların zeybek oyunu vatandaşlardan dakikalarca alkış aldı. Ayrıca komandolar, tüfekleriyle gösteri yaparak dosta güven, düşmana korku sardı.

Gösterilerden sonra geçit töreni yapıldı. Vatandaşlar, geçit töreni sırasında alkış tuttu. Tören geçişinde Kurtuluş Savaşı’nda İnebolu Limanı’na gelen silah ve cephanenin Anadolu’ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu’nun İnebolu-Kastamonu güzergahında Binicilik ve Kültür Derneği tarafından atlarla birlikte 95 kilometrelik yürüyüşün ardından İnebolu’dan getirilen Türk bayrağı, Vali Meftun Dallı’ya teslim edildi. Tören geçişinde Togg araçlarının da yer alması dikkat çekti. Togg araçları, bagaj kapaklarını açarak Türk bayrağını dalgalandırdı.