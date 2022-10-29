Kocaeli’de Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde minik yüzücüler kıyasıya mücadele etti. 320 sporcunun katıldığı yüzme yarışında tüm çocuklar madalya ile ödüllendirildi.

Kocaeli’de Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde minik yüzücüler kıyasıya mücadele etti. 320 sporcunun katıldığı yüzme yarışında tüm çocuklar madalya ile ödüllendirildi.

İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl da İzmitlilerle birlikte kutluyor. Birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı kutlama programları çerçevesinde İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Yarışları düzenlendi. İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmaya İzmit Belediyespor Kulübü, Kocaelispor Yüzme Kulübü, Yıldızlar Yüzme Kulübü, Marmara Dinamik Yüzme Kulübü ve Mercan Yüzme Kulübü katıldı. Toplamda 320 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yüzme yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Müsabakaların sonunda ise tüm çocuklar madalya ile ödüllendirildi.