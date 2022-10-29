Gümüşhane’de TEMA Vakfı Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 200 fidan öğrenci, kadın ve çocukların da katıldığı programla toprakla buluşturuldu.

Gümüşhane’de TEMA Vakfı Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 200 fidan öğrenci, kadın ve çocukların da katıldığı programla toprakla buluşturuldu.

Karşıyaka Mahallesi, Mesire alanında gerçekleştirilen etkinliğe TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilciliği üyeleri ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 120 kişilik grup 200 fidan ve tohumu Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri tarafından kendilerine tarif edilen şekilde toprakla buluşturdu.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan alanda kazmalarla toprağı kazarak fidanları toprakla buluşturan çocukların heyecanı dikkat çekerken, etkinliğin ardından Orman İşletme görevlileri tarafından dikim yapılan alana can suyu da verildi.

200 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte çocukların da olmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Selami Öktem, “Bugün TEMA olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak için buradaydık. Bu amaçla fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Genç TEMA’larımız ve yavru TEMA’larımız bize eşlik ettiler. Etkinliği gerçekleştirmemizde Gümüşhane Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğünün bize destekleri oldu. Bu alanda çok güzel bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. Yaklaşık olarak 120 kişiydik, 200 adet fidanı toprakla buluşturduk. Bunlardan bir kısmı çam fidanıydı, bir kısmı akasya fidanıydı aynı zamanda meşe palamudu tohumlarını da ekerek güzel bir etkinlik gerçekleştirmeye çalıştık. Gümüşhane’de yaptığımız etkinlikler sonucunda tüm il genelinde hem kadınlar hem de aileleri ve çocukları tarafından ilgi var çalışmalara, onlar da severek katılıyorlar. Zaten günümüz çocuklarının toprağa dokunmaya, toprağa değmeye çok ihtiyaçları var. Burada da bu fırsatı tanıdık kendilerine. Çocuklar burada toprağa temas ettiler. Bu gerçekten çok güzel bir duyguydu, onları ekran başından alıp burada doğada güzel vakit geçirmelerini sağlamak çok güzeldi. Hem onlar mutlu oldu hem de bizler mutlu olduk” dedi.

İlk defa ağaç diktiğini dile getiren Yasemin Orak da “Biz de toprağımıza sahip çıkmak için geldik. Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Bugün ağaç diktik çok güzeldi ve çok iyi vakit geçirdik hem kendimiz hem de toprağımız için. İlk defa ağaç diktik, daha sonrası için de düşünüyoruz. İlkimiz oldu, sonumuz olmaz inşallah” diye konuştu.

Toprak kayması olmaması için fidan dikilmesi gerektiğini söyleyen 8 yaşındaki Mina Yetim ise “Fidan dikmek için geldim. Toprak kayması olmaması için fidan dikmeliyiz. Fidanın büyümesini hayal ettim. Meşe palamudu ektim, onları ekerken çok eğlendim” ifadelerini kullandı.

Doğum gününde fidan dikmeye gelen 8 yaşındaki Enes Akyol da “Ailem ile buraya fidan dikmek ve toprak kaymasını engellemek için geldim. Bugün öyle güzel bir gündü ki gelmek bile beni gururlandırdı. Çevremizi koruyalım, toprak kaymasını engelleyelim, ağaçlardan oksijen almamızı durdurmayalım. Bol bol ağaç dikelim” dedi.