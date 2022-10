Mersin’in merkezi ilçesi Toroslar Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tırı, ilçenin dört bir yanını gezerek bayram coşkusunu gün boyu caddelere, sokaklara ve evlere taşıdı.

Cumhuriyetinin kuruluşunun 99. yıl dönümü, Toroslar Belediyesinin gezici bayram tırı ile bu yıl da coşkuya dönüştü. 7’den 70’e herkes, tüm neşeleriyle evlerinin, işyerlerinin önünden, pencere ve balkonlarından bu coşkuya ortak oldu. Marşlar ve şarkılar eşliğinde şehir turu atan kortej, ilçede bayram havası estirdi.

Korteje eşlik eden herkese Türk bayrağı hediye edilirken çocuklar, gençler ve vatandaşlar da alkışlarıyla ve Türk bayraklarıyla cumhuriyeti kutladı. Akşam saatlerine kadar süren kutlamalarda Toroslar halkı hep birlikte saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.

"Cumhuriyet bizim karakterimizdir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu coşkuya ortak olan tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, “Biz hep birlikte Türkiye’yiz” dedi. “Cumhuriyet bizim karakterimizdir” diyen Yılmaz, cumhuriyete ve değerlerine sonsuza kadar sahip çıkacaklarını söyleyerek, “Cumhuriyet coşkusunu evlerimize, işyerlerimize ve ulaşabileceğimiz her noktaya taşımak aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize verebileceğimiz en büyük armağandır. Bu yıl da gezici tırımız ile bayram kutlamalarına renk kattık. Tüm neşeleriyle bu coşkuya ortak olan herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizi ve vatanımızı korumak, bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı göklerde her daim dalgalandırmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. İnanıyoruz ki, milletimiz bu bilinçle cumhuriyetini ve milli egemenliğini sonsuza dek koruyacak ve sahip olduğumuz değerlere bağlılığını her daim devam ettirecektir" diye konuştu.