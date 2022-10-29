29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas’ta coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas’ta coşkuyla kutlandı.

Sivas’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik çerçevesinde Atatürk Kongre Müzesi önünde kutlama programı düzenlendi. Program, Vali Yılmaz Şimşek, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ve Belediye Başkan Vekili Turan Topgül’ün tören aracı ile halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Yılmaz Şimşek bir konuşma yaptı. Şimşek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923 tarihinde kurtuluş mücadelesi sonrası ülkenin yeniden inşası için en önemli adım olan cumhuriyetin miladının 99. Yıl dönümünü millet olarak hep birlikte büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından il genelinde yapılan okullar arası resim, şiir ve kompozisyon alanlarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiir dalında birinci olan öğrencinin şiirini okumasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Zara Asayiş Komando bölüğü tarafından hazırlanan gösteri yapıldı. Halk oyunları ekibinin de sahne aldığı program tören geçişinin ardından sona erdi.