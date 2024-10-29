Cumhuriyetin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü Muğla’nın Seydikemer ilçesinde törenle kutlandı.

Tüm ülkede olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Seydikemer’de de Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törene; Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Dilan Zişan Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Sadık Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Osman Turgut, siyasi partilerin ilçe başkanları, gaziler ve gazi Yakınları, sivil toplum Kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, belediye birim müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker Atatürk anıtına çelenk sundu.