29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen lale dikimi etkinliğinden duyduğu memnuniyetini dile getiren ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Okhan Akdur, Prof. Dr. Pelin Kanten, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Cengiz Taşlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyetin 99. Yıldönümü kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin düzenlediği lale dikimi etkinliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

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