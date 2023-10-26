SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, “Bağımsızlığımızın en büyük teminatı olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlamanın gurur ve onurunu yaşıyoruz” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Dr. Kileci, “Bütün yaşamını milletine ve milletinin bağımsızlığına adayan, milletiyle bir bütün olup, fikirleriyle ve eserleriyle bir meşale gibi yolumuzu aydınlatmaya devam eden Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak en büyük vazifemizdir” ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, geçmişte olduğu gibi günümüzde de birlik, beraberlik, inanç ve azimle, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Cumhuriyetimizi koruyarak, özgürlüğünden asla ödün vermeyeceğini vurgulayan Dr. Kileci, mesajını şöyle sürdürdü:

“Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her türlü yokluk ve zorluğa karşı koyarak, büyük mücadelelerle ilan ettiği Cumhuriyetimizle bize insanca yaşama hakkı sağlamış, kurtardığı bu güzel ülkede bağımsız, eşit, adil ve çağdaş bir düzen kurmuştur. Bu da en büyük eserim diye işaret ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmanın önceliğimiz olduğu anlamına gelmektedir. Atamızın kararlılıklainşa ettiği aydınlık geleceğe yürümeye devam ederken, kenetlenmiş bir millet olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlamanın coşkusunu paylaşıyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını vebağımsızlık uğruna canlarını vermekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Büyük Önderimizin de ifade ettiği gibi; ‘Ne mutlu Türküm diyene’.”