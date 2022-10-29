Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı Manyas’ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı Manyas’ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

29-Ekim Cumhuriyet Bayramı Manyas Kaymakamı Koray çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barcin’in Kaymakamlık makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Cumhuriyet Meydanında ki törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Kaymakam Çelik günün anlam ve önemini belirten konuşmasında "Cumhuriyetin tek ve gerçek sahibi büyük milletimizdir. Hedef tam bağımsız, demokratik, çağdaş bir Türkiye ‘dir. Cumhuriyet ise bu yolda en önemli rehberimizdir. " Konuşma sonrası öğrenciler şiirlerini okudular, Halk Eğitim Merkezi Folklor ekibinin gösterisi ile süren etkinlik, Cumhuriyet konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken, Cumhuriyet Bayramı geçit resmi ile sona erdi.