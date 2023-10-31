Antalya’da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarındaki konuşması nedeniyle hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçlarından işlem yapılan öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyetin 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde Antalya Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji’nde edebiyat öğretmeni E.K., Türkiye Yüzyılı’nı hedef alan olumsuz açıklamalarının sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer almasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Öğretmen hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Türk Eğitim Derneği(TED) Antalya Koleji’nde bir kadın edebiyat öğretmeninin, Cumhuriyet kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, konuşma içeriğinde; Türkiye Yüzyılını hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı, birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği şekilde görüşleri üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli E.K., yakalanmıştır. Şahıs hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem yapılmaktadır” denildi.

İfade işlemlerinin adliyeye sevk edilen öğretmen E.K, adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.