Osmaniye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlamalarında Jandarma Özel Harekat Timlerinin gösterileri nefes kesti. Yüzlerce öğrenci ve vatandaş tarafından izlenen gösteride komandoların silahlı gösterisi büyük bir beğeniyle izlendi.

Osmaniye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlamalarında Jandarma Özel Harekat Timlerinin gösterileri nefes kesti. Yüzlerce öğrenci ve vatandaş tarafından izlenen gösteride komandoların silahlı gösterisi büyük bir beğeniyle izlendi.

Devlet Bahçeli Bulvarı’nda düzenlenen tören Vali Erdinç Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Kara’nın vatandaşların bayramlarını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende Vali Erdinç Yılmaz, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Osmaniye Belediyesi’nin mehteran takımının gösterilerini sunmasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterilerini sergilerken, bomba ve narkotik köpeği tarafından bomba ve uyuşturucu bulma gösterileri sunuldu.

Komandoların gösterisi nefes kesti

Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü kutlama etkinliklerinde komandolarda yer aldı. Piyade Komando Bölüğü tarafından okunan “Komando Marşı” düşmana korku salarken İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından da gösteri sunuldu. Sisler arasından gelen komandolar daha sonra törene damga vuran gösterilerini sundu. Protokol mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle izlenen gösteride komandoların silahlı şovu nefes kesti.

Tören öğrenciler, muharip gaziler, askeri birlikler ile zırhlı araçların geçişiyle sona erdi.