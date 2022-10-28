Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında, Cumhuriyetin ilanının 99. yılını gururla karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Polat, "Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Kurtuluş Savaşı’nda milletimiz maddi manevi tüm varlığını ortaya koyarak hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Dünyaya örnek olacak inanç, cesaret ve fedakarlıkla tarihe altın harflerle yazılacak milli mücadelemizi bu anlamlı gün dolasıyla minnet ve şükranla yeniden anmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 99. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Köse ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlatmış olduğu bağımsızlık savaşının, onun önderliğinde, silah arkadaşları ile birlikte büyük bir inanç ve kararlılıkla yürüttüğü ve tüm imkansızlıklara rağmen eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlandığını belirtti. Köse, şunları kaydetti:

"Türk Milleti 29 Ekim 1923’te, iradesine zincir vurdurmayacağını, kendi alın yazısını kendi elleriyle belirleyeceğini kanıyla ve canıyla tüm dünyaya ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, geçen 99 yılda bütün emperyalist emellere karşı muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için karşısına çıkan tüm zorlukların üstesinden gelmiştir."

İl Başkanı Altınöz de her alanda büyüyen, güçlenen, kalkınan, hak ve özgürlüklerini genişleten Türkiye için çalıştıklarını belirtti. Altınöz, mesajında, "Tüm vatandaşlarımızın ve Karabüklü hemşerilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Canları pahasına bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı kutlu dava uğrunda mücadele ederken, gazilik payesiyle şereflenen gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.