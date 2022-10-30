Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yılı kutlamaları çerçevesinde Kemer’de yüzlerce vatandaşın katılımı ile önce fener alayı ardından da Koray Avcı konseri düzenlendi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yılı kutlamaları çerçevesinde Kemer’de yüzlerce vatandaşın katılımı ile önce fener alayı ardından da Koray Avcı konseri düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanından başlayan fener alayına, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ergel, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, belediye meclis üyeleri, çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayına katılanlar, meşaleler ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyeti coşkuyla kutladı. Fener alayı, Atatürk, Liman ve Yalı caddelerinden sonra Ahmet Erkal Spor Tesislerinde sona erdi.

Kutlamalar çerçevesinde sanatçı Koray Avcı sahne aldı. Sanatçı Avcı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, sevilen şarkılarıyla konseri izlemeye gelenlere keyifli bir akşam yaşattı. Konsere gelenler cep telefonlarının ışığı ile görsel bir şölen sundu. Konser alanını dolduran kalabalık Koray Avcı’nın seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Konseri izlemeye gelenler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyeti coşkuyla ve heyecanla kutladı. Öte yandan konser öncesi Kemer tanıtım filmi ve Kemer Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle ilgili video sunumu da yapıldı. Konser sonrası bir konuşma yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, cumhuriyetin kurulmasında çok bedeller ödendiğini söyledi.

"Atatürk gençlere çok önem veriyordu"

Belediye Başkanı Topaloğlu, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayabilmelerini başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Mehmetçiğe borçlu olduklarını belirterek, “Sadece Çanakkale’de 250 bin şehit verdik. Arkasından Kurtuluş Savaşı başladı. 1915’de Galatasaray, Konya ve İzmir liseleri mezun vermedi. Hepsi şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Atatürk gençlere çok önem veriyordu. Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi. Konser alanını dolduran vatandaşlarla birlikte Atatürk’ün gençliğe hitabesini okuyan Başkan Topaloğlu,

Cumhuriyet bayramı kutlamalarında Kemer’i coşturan Koray Avcı’ya teşekkür ederek, çiçek verdi. Konser, düzenlenen havai fişek gösterisi ile sona erdi.