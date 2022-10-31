Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü dev organizasyonlarla kutlayan Kartal, önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. ‘Cumhuriyetin Işığında Kardeş Kültürler Buluşması’ konserleri, farklı kültürleri tek bir çatı altında topladı.

Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü dev organizasyonlarla kutlayan Kartal, önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. ‘Cumhuriyetin Işığında Kardeş Kültürler Buluşması’ konserleri, farklı kültürleri tek bir çatı altında topladı.

Kartal Belediyesi tarafından 29 Ekim günü Cumhuriyet Meydanı, Kartallı Kazım Meydanı ve Kartal Meydanı gibi kentin en önemli noktalarında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına on binlerce vatandaş katılım sağladı. Fener alayının ardından Oğuzhan Koç’un sahne aldığı konserle tamamlanan ilk gün kutlamaları unutulmaz anlara sahne oldu.

Her yöreden türküler ve halk oyunları aynı sahnede buluştu

Cumhuriyet’in kuruluşunun yıl dönümü kutlamaları, Kartal’da 30 Ekim Pazar günü de çeşitli konser ve etkinliklerle devam etti. Kültür Kardeşliği Platformu’nun Kartal Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediği ‘Cumhuriyetin Işığında Kardeş Kültürler Buluşması’ etkinliği Kartal Meydanı’nda gerçekleşti.

Sunumunu İlknur Kaplan’ın yaptığı kutlama programında; sanatçı Taner Özdemir, ‘Saygın Dans’ Gösteri Topluluğu ve ünlü sanatçı Resul Dindar sahne alan isimler oldu.

Etkinliğe Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kültür Kardeşliği Dernek Başkanı Ömer İçmeli, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kalbi Cumhuriyet sevdasıyla atan binlerce vatandaş katıldı.

Etkinlikte Kaymakam Abdullah Demir ve Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kültür Kardeşliği Platformu üyelerine plaket takdiminde bulundu. Dernek Başkanı Ömer İçmeli de destekleri için teşekkür ederek Abdullah Demir’e ve Gökhan Yüksel’e birer plaket verdi.

‘Cumhuriyetin Işığında Kardeş Kültürler Buluşması’ etkinliğinin ilk konseri, Türk Halk Müziği sanatçısı Taner Özdemir tarafından gerçekleşti. Özdemir, sevilen eserlerini ve Türk Halk Müziği’nin en güzel türkülerini Kartallılar için seslendirdi.

Taner Özdemir’in ardından sahneye ‘Saygın Dans’ Gösteri Topluluğu çıktı. Cumhuriyet Bayramı coşkusuna yakışır bir performans sergileyen dans grubu, izleyenlere halk oyunları ve çeşitli kültürlerin danslarından oluşan görsel bir şölen sundu.

Günün son etkinliği olarak ise Karadeniz’in sevilen sanatçısı Resul Dindar kendisini dinlemeye gelen kalabalığın alkışları eşliğinde sahne aldı. Karadeniz türkülerini horonlar eşliğinde hep bir ağızdan seslendiren Kartallılar, gün boyunca farklı kültürlerin Kartal’da buluşmasına şahitlik etti.

Başkan Yüksel: “Cumhuriyet kendi evlatlarını yetiştirir”

Konserin sonunda gençlik yıllarının Kartal’da geçtiğini belirten Resul Dindar’a plaket ve çiçek takdimi gerçekleşti. Takdim için sahneye gelen Başkan Gökhan Yüksel “Kıymetli Kartallılar, sevgili komşularım çok değerli bir sanatçımızı ağırlıyoruz, ve bir yanı Kartallı. Çok derin cümleler vardı, Kartal ona çok şey katmış. Önceden Kartal’ın Resul’u olarak dolaşıyordu, şimdi Türkiye’de. Dolayısıyla ben de Gökhan olarak dolaşıyordum Kartal’da, şimdi Kartal Belediye Başkanıyım. Cumhuriyet böyle bir şey. Cumhuriyet kendi evlatlarını böyle yetiştirir, büyütür. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutluyorum. Bu güzel öykünün, bu başarı hikâyesinin baş mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, emeği geçen bütün büyüklerimizi şükranla ve minnetle anıyorum. Sizleri çok seviyorum, iyi ki varsın Kartal. Milli bayramlar coşkuyla Kartal’da kutlanmaya devam edecek” şeklinde konuştu.