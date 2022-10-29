Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü çerçevesinde Kırklareli’nde düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşünde metrelerce bayrak açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü çerçevesinde Kırklareli’nde düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşünde metrelerce bayrak açıldı.

Kırklareli’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleşti. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda toplanan binlerce kişi metrelerce bayrak açtı. Marşlar eşliğinde sokaklarda yürüyen vatandaşlar bayramı büyük coşkuyla kutladı. Yürüyüş öncesi Halk eğitim Merkezi’nde gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’nde Vali Birol Ekici ve eşi Filiz Ekici kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini karşılayarak bayramlarını kutladı. Törende konuşan Vali Birol Ekici katılımcılara teşekkür ederek Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılını kutladı.

Daha sonra Vali Birol Ekici ve beraberindekiler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü için özel hazırlanan pastayı kesti.