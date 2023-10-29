Cumhuriyetin 100. yıl dönümü, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Şehir stadyumunda düzenlenen bayram kutlamalarına ilçe halkı büyük ilgi gösterdi. Bayrakları eline alan yüzlerle Hanönülü, şehir stadyumuna koştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kaymakam Tolga Değirmenci halkı selamlayarak, bir konuşma yaptı.

İlkokul öğrencilerinin zeybek gösterisi, lise öğrencilerinin drama ve oratoryo gösterisi sunduğu etkinlikte, ortaokul öğrencileri de 100. Yıl Marşı’nı seslendirdi. Kompozisyon ve şiirlerin okunduğu tören, ödül töreni ve tören geçidiyle sona erdi.

Törene Kaymakam Tolga Değirmenci, Belediye Başkanı Serkan Uçar, protokol, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.