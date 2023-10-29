Kütahya’nın Domaniç ilçesinde gazeteci Mustafa Yiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterileri için yaptığı kağnıyı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe etti.

Gazetecilik kariyerinin yanı sıra hobi olarak kendi atölyesinde ahşap işleri yapan Domaniç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterilerinde kullanılmak üzere bir kağnı yaptı. Kağnıyı Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe eden Yiğit, “Bir hastalık sonucu sesimi kaybettikten sonra kendimi atölye çalışmalarına verdim. Burada çeşitli tasarımlar yapmaya ve üretmeye başladım. Artık ilçede gazeteciliğimin haricinde bu yönüm ile de tanınır hale geldim. İlçemizde görev yapan öğretmenlerinden Neşe İlik, hazırladıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi için kağnı arabası lazım olduğunu söyledi. Hocamın bu teklifini seve seve kabul ettim. Haberler ve toplantılardan arta kalan zamanlarda eşimle birlikte gece gündüz çalışarak kağnı arabasının tasarımını ve yapımını tamamladım. Umarım güzel olmuştur. Daha sonra kağnıyı Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe ettim” dedi.