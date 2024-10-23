29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin birlikte düzenlediği 3x3 basketbol turnuvasının kazananları belli oldu.

Turnuvada; Antrenörlük Eğitimi 3.sınıf öğrencileri birinci olurken, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 4.sınıf öğrencileri ikinci, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2.sınıf öğrencileri üçüncü oldu.

Turnuvanın, hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin katılımıyla büyük bir heyecanla şenlik havasında geçtiğini belirten GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Mustafa Özdal, “Centilmenlik ve sportmenlik ruhu ile tamamlanan etkinliğimizin organizasyonunu üstlenen Doç. Dr. Zarife Pancar hocama ve destekleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yasin Tepe ve ekibine teşekkür ederim. Turnuvaya katilim sağlayan tüm hocalarımı ve öğrencilerimi tebrik ederim” şeklinde konuştu.