Vali Cevdet Atay ve Belediye Başkan vekili Hüdaver Gösterişli çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl kutlamaları öncesinde kent meydanında çelenk sunumu gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkan vekili Hüdaver Gösterişli, şehit yakınları, gaziler, STK temsilciler, siyasi partilerin il başkanları, daire müdürleri ve şehir protokolü katılım sağladı.

Özlü “Bugünü, büyük bir gururla kutluyoruz”

Özlü “Bugünü, büyük bir gururla kutluyoruz”

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