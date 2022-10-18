Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Kızılay’a kan bağışı yaptı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Kızılay’a kan bağışı yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Bilecik M tipi Kapalı Cezaevi idari personelleri ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun kan bağışında bulundular. Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun tarafından yapılan açıklamada "Her yıl binlerce insan bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybediyor. Bundan dolayı yapılacak her kan bağışı, üç canı kurtarabilmek için önem taşıyor. Bizlere destek veren başta Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve kan bağışı yapan tüm personellere teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.