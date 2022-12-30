Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklama yapan Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklama yapan Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Nazilli’de bir iş yerinde ilk tespitlere göre tüp değişimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1’i ağır 5 kişi yaralanırken, 7 kişi hayatını kaybetti. Olay ile ilgili çalışmalar sürerken Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “20 Aralık 2022 günü saat 15.30 sularında ilçemiz Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesinde bulunan iş yerinde tüp değişimi sırasında meydana gelen tüp patlaması sonucu 7 kişinin öldüğü, 1’i ağır 5 yaralanın olduğu olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olayla ilgili sorumlu olduğu düşünülen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Olay ile ilgili incelemeler sürüyor.