Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu toplantısına, Belediye Başkan Vekili Atilla Atakay katıldı.

Toplantıda, toplumsal dayanışma adına yürütülen çalışmalar ele alındı ve geliştirilmesi planlanan projeler üzerinde duruldu.

Kurul üyeleri, toplumda güvenliğin ve dayanışmanın artırılmasına yönelik çeşitli stratejiler üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Toplantı, yerel yönetim ile adli kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir fırsat sundu. Başkan Vekili Atakay, yapılan çalışmaların Bandırma’da sosyal huzurun ve dayanışmanın pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.