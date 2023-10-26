Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu’nda coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100’üncü yılında okullarda öğrencilerin ve velilerin eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin temellerini atan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Sonrasında ise çeşitli gösterilerle birlikte kutlamalar yapıldı. Programların sonunda ilçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Yaşar Özlüoğlu ödül alan öğrencilere ödüllerini verdi.