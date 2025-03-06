Çalışanların haklarını korumayı ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyen iş yerlerindeki 'mobbing'e yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde önemli düzenlemeler yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı'nca 'mobbing' olarak bilinen işyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesi için yayımlanan genelge bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

Çalışanların psikolojik tacizden korunmasını amaçlayan 7 madde olarak hazırlanan genelgede, iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak yapılan psikolojik tacizin önlenmesinin elzem olduğu vurgulandı.

Psikolojik tacize maruz kalan çalışanların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, ALO 170 gibi çeşitli platformlara başvurabileceği hatırlatılan genelgede, iş yerlerinde psikolojik tacizle mücadelenin, öncelikle işveren ve yöneticilerin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Ayrıca, farkındalık artırıcı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına özen gösterilmesi kararlaştırıldı.

"PSİKOLOJİK TACİZLE MÜCADELE KURULU" YENİDEN YAPILANDIRILDI

Bu arada genelge kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" yeniden yapılandırıldı.

Kurulun ülke çapında politikalar belirleyeceği, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine edecek ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürüteceği kaydedildi.

Genelgede ayrıca, iş yerlerinde soruşturma yürütülürken, çalışanların özel hayatlarının korunması için hassas davranılması gerektiğinin de altı çizildi.