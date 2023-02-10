Cumhurbaşkanlığına ait “TUR”, “CBK” ve “DAP” uçakları, deprem bölgesinden ağır yaralı hasta, yaşlı kemoterapi hastaları, bebekler ve refakatçilerinin nakilleri için seferber edildi.

Cumhurbaşkanlığına ait “TUR”, “CBK” ve “DAP” uçakları, deprem bölgesinden ağır yaralı hasta, yaşlı kemoterapi hastaları, bebekler ve refakatçilerinin nakilleri için seferber edildi.

Küçük gövdeli “CBK” ve “DAP” uçakları depremin ilk gününden itibaren günde 3’er seferle, geniş gövde sınıfındaki “TUR” uçağı da her gün tek seferle çalışmalara katılıyor.

Sağlık ve arama-kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemesi, tıbbi ekipman, temel gıda maddeleri ile sahra çadır hastanelerini deprem bölgesine taşıyan uçaklar, bölgenin ihtiyacına göre madenci, AFAD teknisyeni ile hekim ve sağlık personelinin de sahaya intikalini sağladı.

Bölgeye arama-kurtarma, sağlık ve yardım ekiplerini taşıyan uçaklar dönüşte yaralıları getiriyor.

Ankara’dan Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Adana’dan bugüne kadar 18 sefer yapan uçaklar dönüşte de aralarında 16 bebeğin olduğu 126 yaralıyı nakletti. Bugüne kadar “CBK” uçağıyla 27, “DAP” ile 33, “TUR” uçağıyla da 66 hasta Ankara’ya getirildi.

Ankara’da ilk müdahaleleri Esenboğa Havalimanında yapılan depremzedeler doktor ve sağlık personeli refakatinde Etlik Şehir Hastanesi ve Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ankara’ya nakledilen ve Etlik Şehir Hastanesinde bakımları yapılan 16 bebek, ilerleyen süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesine verilecek.

Cumhurbaşkanlığı uçakları bölgeden ağır yaralı hasta, yaşlı kemoterapi hastaları, bebekler ve refakatçilerinin nakillerine devam edecek.