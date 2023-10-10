Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Fethiye-Babadağ etabı için yarış başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı olan Fethiye-Babadağ etabı başladı. Turun 102,9 km kilometrelik zorlu Fethiye-Babadağ etabına, 24 takımdan 156 bisikletçi katıldı. Startı, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu’nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Gaffar Okan Caddesi’nden verildi.

En zorlu etap olarak nitelendiriliyor

Fethiye - Babadağ etabının diğer etaplara göre çok daha fazla yokuş güzergah barındırması nedeniyle en önemli yarış olarak nitelendiriliyor. Bisikletçiler Seydikemer ilçesi güzergahından pedal çevirerek Ölüdeniz Mahallesi’ndeki 1965 rakımlı Babadağ’ın zirvesinde finişe ulaşacak. Tour of Türkiye 2023, 15 Ekim’deki İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.