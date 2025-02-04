Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanı Okay Memişoğlu atandı. Moğolistan Nezdinde, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel atandı. Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ufuk Ulutaş atandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına, Ali Hamza Pehlivan atandı. Mersin Valiliğine, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atandı. Göç İdaresi Başkanlığına, aynı yer Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yardımcılığına, Muhammed Gülyurt atandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu görevden alındı.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliklerine 14 yeni isim göreve getirildi. Karara göre Ticaret Bakanlığı’nda açık bulunan Genel Müdürlük Yardımcılığına 11 kişi, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 3 kişi görevlerine atandı. Karara göre Ticaret Bakanlığında Gaziantep ve Karabük Ticaret İl Müdürleri görevden alınırken, 16 ile yeni Ticaret İl Müdürü görevlerine atandı.

Kaynak: İHA