Atatürk Kültür Merkezi; Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Yeni Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "Çizebildiğim Kadar-Şafak Tavkul Hayatı ve Sanatı" isimli retrospektif sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katılımıyla açıldı.

Atatürk Kültür Merkezi; Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Yeni Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "Çizebildiğim Kadar-Şafak Tavkul Hayatı ve Sanatı" isimli retrospektif sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katılımıyla açıldı.

Atatürk Kültür Merkezinde "Çizebildiğim Kadar-Şafak Tavkul Hayatı ve Sanatı" sergisi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla açılan ve Yeni Sanat Vakfının hazırladığı sergi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Yeni Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kalın ve Yeni Sanat Vakfı Başkanı Hasan Kaçan tarafından açıldı. Sergi, 2021 yılında hayatını kaybeden sanatçı Şafak Tavkul’un desenden resme, çizgi filmden animasyona, edebiyattan müziğe yaşamındaki tüm yönlerini mercek altına alıyor.

Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın üstlendiği sergide, Hayy Bin Yakzan’dan Küçük Ok’a çizgi roman karakterleri, sulu boyadan yağlı boyaya bütün resim teknikleri, Tavkul’un 15 Temmuz çizimlerinden Hac resimlerine sanatçının bütün duyarlılığı ile ürettiği çalışmaların yanı sıra sanatçının her birini kişisel ve toplumsal günlüğü gibi aralıksız ve düzenli olarak oluşturduğu eskizleri, not defterleri de görülebilecek. Erol Olçok, Süreyya Önal, Ümit Önal, Adem Elbaşı, İbrahim Elbaşı koleksiyonlarından ve 15 Temmuz Derneği Koleksiyonu’ndan eserlerin yer aldığı geniş sergide, sanatçının ilk dönem çalışmaları ile son günlerine dek ürettiği bütün dönemlerinin geniş bir sunumu da ziyaretçilere sunuluyor.

Serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sevgili Şafak ağabeye rahmet dileklerimi iletmek istiyorum. Erken yaşta ayrıldı, her ölüm erkendir ama bıraktığı eserleriyle bizimle yaşamaya devam ediyor. Şafak Tavkul Bey ile biz hem Yeni Sanat Vakfı vesilesiyle hem Hasan Kaçan ağabeyimiz vesilesiyle tanışıp birlikte vakit geçirme imkanı bulduk. Beraber olduğumuz her vakitte ben kendisinden hep bir şeyler öğrendim çünkü gerçekten çok yönlü hezarfen bir insandı. Sadece resim sanatı yahut çizgi ile değil, genel kültürü, okçulukla ilgili derin bilgisi, atlarla ilgili derin vukufiyeti ve kavrayışı, müziğe olan ilgisi, enstrümanlara yaklaşımı. Sese, çizgiye, resme olan ilgisi alakası bana hep yeni bir şeyler kazandırmıştı. Yeni Sanat Vakfının ilk faaliyetinin de Şafak Tavkul sergisi ve kitabı olması da memnuniyet verici. Hem kendisinin hem de kıymetli eşi Çiğdem ablanın, onun da katkılarıyla Yeni Sanat Vakfı bugün geldiği noktalara ulaştı ve ilk çalışmasını bu sergiyle ve kitapla ortaya koyması da ayrıca memnuniyet verici. Kültür Bakanlığımıza verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi, 5 Şubat’a kadar AKM’deki galeride sanatseverlerle buluşacak.