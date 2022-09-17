Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Vali Dr. Osman Varol’u makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Vali Dr. Osman Varol’u makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile birlikte Vali Dr. Osman Varol’u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Varol, uygulanan projeler ve hizmetler konusunda bilgiler vererek görüş alışverişinde bulunduğu Prof. Dr. Işıkhan’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Vali Varol, ziyaretin akabinde Prof. Dr. Işıkhan’a plaket takdiminde bulundu.