Denizli’de geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanarak şehre yeniden kazandırılan Laodikya Antik Kenti’ndeki 2200 yıllık Batı Tiyatrosu bu kez Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın muhteşem konseriyle yeniden seyirciyle buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında Türkiye’de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği ve “Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor” projesi ile restorasyonunu tamamladığı 2200 yıllık Laodikya Batı Tiyatrosu tarihi bir günü daha yaşadı. Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahne aldı. 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın verdiği konser ile yeniden seyircisiyle buluştu. Programa, Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Konser programı öncesi davetlilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2200 yıl önce inşa edilen Laodikya Batı Tiyatrosu’nun depremlerle birlikte son 1700 yıl atıl bir vaziyette kullanılamadığını söyledi. Birçok kurumla birlikte Batı Tiyatrosu’nu restorasyon yaparak Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak ayağa kaldırdıklarını ve etkinlik yapılabilir hale geldiğini söyledi.

“Sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Başkan Osman Zolan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın bir müzik ziyafeti sunmak için kente geldiğini belirterek, sanatçılara ve davetlerine icabet eden tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Başkan Zolan, “2 ay önce Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezimizde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı misafir etmiştik. Orada sizlerin yoğun talebi üzerine Laodikya Batı Tiyatrosu’nda sizlerle buluşmaları için davet etmiştik, sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Bu güzellikler devam edecek”

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde böylesine güzel etkinlikleri yapamaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Cumhuriyetimizi anlamak ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün 1924 yılında bu orkestramızın ismini kendi bulunduğu makamla özdeşleştirmiş, ismi ‘Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ olsun demiş. O günden beri o isimle sanatlarını icra ediyor. İnşallah el ele vereceğiz. Cumhuriyetimize en üst seviyede sahip çıkacağız. Atatürk’ümüze her zaman saygıların en üstünde saygı göstermeye devam edeceğiz. Bugün burada hür ve bağımsız yaşıyorsak Atatürk’ümüzün sayesindedir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız” diye konuştu. Başkan Zolan, “Büyükşehir Belediyesi olarak birçok işleri yapıyoruz, birçok ilkleri gerçekleştirdik. Sanatla, kültürle şehrimiz her zaman yukarıya çıkıyor. Sizlerin ilgisi ve güzelliği oldukça bu güzellikler devam edecek” diye sözlerini tamamladı.

15 bin Denizlili Laodikya’da muhteşem bir geceye tanıklık etti

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın sahne aldığı Şef Rengim Gökmen’in yönettiği, soprano Görkem Ezgi Yıldırım ile tenor Mert Süngü’nün etkileyici sesleriyle 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu’nu hınca hınç dolduran binlerce Denizlili muhteşem bir gece geçirdi. Konserin bitiminde binlerce davetli uzun süre Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarını ayakta alkışladı. Emek verenlere Denizli Vali Vekili Mehmet Okur ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından plaket takdimi yapıldı. Öte yandan konser öncesi Laodikya Antik Kenti’ne akın eden Denizlililer, rehberler eşliğinde antik kent hakkında bilgi aldı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi, tarihi kentle buluştu.