Ankara Spor Salonu’nda 36’ncısı düzenlenen Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe ile A. Efes karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 42-23 geride tamamlayan Fenerbahçe’nin Başantrenörü Dimitris İtudis’in oyuncularına sık sık oyundan düşmemeleri konusunda telkinde bulunduğu gözlemlendi.

Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’ında A. Efes ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe ilk yarıyı geride bıraktı. İlk yarıda Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris İtudis’in oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu gözlemlendi.

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