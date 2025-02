Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla iki yıllık süreci detaylarıyla ele alan "Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları" adlı bir kitap hazırladı.

Takdim yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı eser, devletin afet sonrası yürüttüğü kapsamlı çalışmalar ile toplumun her kesiminde gösterilen dayanışmayı ayrıntılarıyla aktarıyor. Eserin "Yıkım ve Yeniden Doğuş: Dünyayı Sarsan Afetlerin Haritası" başlıklı ilk bölümünde tarih boyunca dünya genelinde yaşanan büyük afetler ele alınarak, Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri küresel bir perspektiften değerlendiriliyor. Kitabın ikinci bölümü "Kahramanmaraş Depremleri: Asrın Felaketinin İzleri" başlığında 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkisi, detaylı veriler, infografikler ve görsellerle gözler önüne seriliyor. Afet yönetiminde Türkiye'nin attığı önemli adımlara işaret edilen "Afet Yönetiminde Güçlü Bir Gelecek: Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli" başlıklı bölümde ise hazırlanan stratejik planlar doğrultusunda yapılan saha çalışması, teknik inceleme, bilimsel toplantı ve çalıştaylar yer alıyor.

Kitabın "Türkiye Tek Yürek: Asrın Felaketine Karşı Ulusal ve Uluslararası Dayanışma" bölümünde ise devletin ve toplumun seferberliğinin, aynı zamanda uluslararası yardımlaşmanın önemi vurgulanırken, "Türkiye'nin İnşa ve İhya Seferberliği" bölümünde afet sonrası sürdürülen yeniden yapılanma süreci, kamu güvenliği, sağlık, eğitim, barınma, sanayi, tarım, ekonomi, sosyal hizmetler, medya ve iletişim gibi geniş bir yelpazede mercek altına alınıyor. Kitap, bu kapsamlı süreci istatistikler, görseller ve resmi verilerle detaylandırarak kamuoyunun dikkatine sunuyor.



"Asrın felaketinin ardından asrın inşa seferberliğini başlattık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kitabın takdim yazısında, 2024 yılının içeride ve dışarıda önemli gelişmelerle karşı karşıya kalındığı ve birçok alanda farklı mücadelelerin sürdürüldüğü bir yıl olduğunu belirterek, "Türkiye'de ve dünyada yaşanan son derece kritik olaylara rağmen uzun bir süre gündemimizin ilk sırasında 6 Şubat 2023'te gerçekleşen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler ve bu büyük afetten etkilenen vatandaşlarımız yer aldı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, tarihte benzerine az rastlanır büyüklükte olan, 11 ili, 14 milyonun üzerinde vatandaşı etkileyen, 50 binin üzerinde can kaybına ve 850 bin bağımsız birimin kullanılamaz hâle gelmesine yol açan böylesi büyük bir afetin neden olduğu yıkımı tamir etmek ve yaraları sarmanın kolay olmadığına dikkati çekti. İlgili tüm kurumların deprem bölgelerinin yeniden inşası, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi, yaralarının sarılması için harekete geçirildiğinin altını çizen Erdoğan, "Verdiğimiz sözlerin gereğini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için ilk günden itibaren yılmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam ettik" dedi.

Asrın felaketinin ardından asrın inşa seferberliğinin başlatıldığını vurgulayan Erdoğan, 2024'te de imardan iskâna, sanayiden tarıma, eğitimden ulaşıma, deprem bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için inşa ve ihya çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.



"Deprem bölgesi, en önemli ve öncelikli gündemimiz olmaya devam edecek"

2023 ve 2024 yıllarında bu amaçla toplam 2,6 trilyon TL, bugünkü kurla 75 milyar dolar tutarında harcama yapıldığına işaret eden Erdoğan, 2025 yılı bütçesinde de afet risklerinin azaltılması, depremlerin yol açtığı hasarların süratle giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak depreme dayanıklı şehirlerin inşası için toplam 584 milyar TL'nin ayrıldığını kaydetti. Erdoğan, "Amacımız, depremden etkilenen 11 ilimizin bütünüyle ayağa kalkması, sorunlarının tamamen giderilmesi, tüm vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli, dayanıklı yuvalarına ve iş yerlerine kavuşmasıdır. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyor ve çalışmalarımızı yoğun bir gayretle sürdürüyoruz. Deprem bölgesi, en önemli ve öncelikli gündemimiz olmaya 2025'te de devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Depremin yaşandığı andan bugüne milletin desteğini her daim arkalarında hissettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asrın felaketine asrın birlikteliğiyle direnen, gösterdikleri örnek dayanışma ve fedakârlıkla millet olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösteren, bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Milletimizle iftihar ediyor, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından hazırlanan ‘Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları' kitabının asrın felaketinin ardından geçen iki yıllık süreçte devletimizin depremden etkilenen 11 ilimizde gerçekleştirdiği inşa ve ihya faaliyetlerini gözler önüne sermesi ve kamuoyuna anlatması açısından önemli bir eser olduğuna inanıyorum."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yitirilen canlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, yaralanan vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir daha böyle afetler yaşanmaması temennisinde bulundu.



"Afet iletişimini stratejik bir alan olarak ele alıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından kitaba ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz asrın felaketine karşı asrın inşa seferberliğini kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye İletişim Modeli'nin en kritik unsurlarından biri olan afet iletişimini stratejik bir alan olarak ele alıyor, kamuoyunun doğru ve etkin bilgilendirilmesi için risk yönetiminden kriz yönetimine, uluslararası iş birliklerinden akademik ve entelektüel çalışmalara kadar çok boyutlu bir yaklaşım benimsiyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak 6 Şubat depremlerinin ardından geçen iki yılda devletimizin afet bölgesinde yürüttüğü kapsamlı çalışmaları tüm boyutlarıyla ele aldığımız 'Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları' kitabını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA