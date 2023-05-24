Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Adıyaman’da iş dünyasının ve esnafın temsilcilerini dinleyerek finansal sorunları yerinde tespit etti.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin tüm sektörler gibi finans sektörünü derin yaralar açtı. Hasar alan işletmeler kapanırken, iş verenler yer ve kalifiye eleman sıkıntısı başta olmak üzere bir çok sorunla karşılaştı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı depremin en ağır hissedildiği illerde finans sektörünün temsilcileri ile bir araya gelerek sorunlarını dinliyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ın katıldığı toplantıda sektör temsilcileri beklenti ve taleplerini dile getirdi.

Soru-cevap şeklinde ilerleyen toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “Deprem iş dünyamız ve esnafımızı derinden etkiledi. Önceki hafta Kahramanmaraş’taydık, sonra Malatya’ya gittik. Şimdi ise Adıyaman’da bu illerimizin durumunu analiz ediyoruz. Önümüzdeki dönemde hasarın en yüksek olduğu 4 ilimize daha fazla konsantre olacağız. Finansal zorlukları ele alacağız. Finans konusundaki genel problemlerin yanında sizin bireysel problemlerinizi dinleyeceğiz. Kamu bankaları ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Özel bankalar ne kadar taşın altına elini soktu sizlerden dinleyeceğim. Bu işin aktörü diyebileceğimiz herkes teyakkuz halinde. Seçim sürecini birkaç gün sonra atlatmış olacağız. Cumhurbaşkanımız, biran önce buraları ayağa kaldırmak için var gücüyle çalışıyor. Cumhurbaşkanımız bu konuların üzerinde durunca bürokratik yavaşlıklar daha da hızlanır. Adıyaman’ın da içinde bulunduğu büyük zarar gören illeri ayağa kaldırmak için düzenlemeler yaparak, üretime geçilmesi, refahın yükselmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

Açılışta Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, hep birlikte Adıyaman’ı imar ve ihya edileceğini, finansa erişim noktasında sıkıntıyı giderme noktasında düzenlenen bu toplantının önemli olduğuna dikkat çekti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, şehirden duygusal kopukluğun olmaması için ticaretin olmazsa olmaz olduğunu ve finansal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu aktardı.

Sektör temsilcileri kendi sektörlerinin yaşadıkları zorlukları dile getirdi.