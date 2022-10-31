Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "İstanbul Finans Merkezi içerisinde katılım finans için özel bir vurgu yapıyoruz. Katılım finansı ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapabilirsek, Türkiye’nin katılım finansı açısından önemli bir avantajı var. İslam ülkelerinden Türkiye’ye gönül rahatlığıyla yatırım çekebilmeyi sağlayacak ekosistemi oluşturuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "İstanbul Finans Merkezi içerisinde katılım finans için özel bir vurgu yapıyoruz. Katılım finansı ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapabilirsek, Türkiye’nin katılım finansı açısından önemli bir avantajı var. İslam ülkelerinden Türkiye’ye gönül rahatlığıyla yatırım çekebilmeyi sağlayacak ekosistemi oluşturuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, ‘Finansın Geleceği Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Katılım finans kurumlarının mevcut durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Aşan, "Farklı sebeplerden dolayı finansal sistemin dışında kalan, üretim sürecinin içine girmeyen bir birikim var. Var olan bankacılık sistemine katılmak istemeyenlerin birikimleri finansal sürecin içine giremiyorsa o birikime kaynak diyemeyiz. Türkiye’de katılım finansın şu anda olduğundan çok daha büyük potansiyeli var. Bu tasarrufları üretim sürecinin içine dahil etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar katılım finans alanında çalışmalar yapıldı, bu çalışmalara rağmen katılım finansları gerektiği noktaya gelemedi. Katılım finans kurumlarının iyi bir altyapıya ihtiyacı var. Katılım finansı düzenleyen müstakil bir kanun yapabilirsek bu alanın ihtiyaç duyduğu bütün hukuki altyapıyı hazırlayabiliriz. Bu kanun çalışması ile ilgili belli bir aşamaya geldik" şeklinde konuştu.

Aşan, "Katılım finans kurumları ile tasarruf sahiplerinin finansal sisteme gönül rahatlığıyla gireceği ortamı sağlamalıyız. Sisteme girmeyen tasarruf sahipleri altın ve dolara yöneliyor. Bu hassasiyeti olan insanlar altın ve dolar tutmakta da pek memnun değiller. İyi bir fırsat oluşturabilirsek bu tasarruflar üretime girecektir. Bunu başarıyor olmamız lazım" diye konuştu.

Özellikle körfez ülkelerinden katılım finans kurumlarına yatırım çekebilmek için gerekli hukuki düzenlemeleri yaptıklarını belirten Aşan, "İstanbul Finans Merkezi içerisinde katılım finans için özel bir vurgu yapıyoruz. Katılım finansı ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapabilirsek, Türkiye’nin katılım finansı açısından önemli bir avantajı var. İslam ülkelerinden Türkiye’ye gönül rahatlığıyla yatırım çekebilmeyi sağlayacak ekosistemi oluşturuyoruz. Bu ekosistemi finans merkezinin içerisine yerleştiriyoruz. Bu tasarrufları Türkiye’ye çekmek için yatırımcıları buraya çağırmak için önümüzdeki aylarda hiçbir eksiğimiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.