Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç’u ağırladı. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oruç’a kentteki yatırımlar, hizmetler ve projeler ile ilgili bilgi de verdi. Büyükkılıç, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada; “Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sayın Saadet Oruç Hanımefendi belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için Sayın Oruç’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oruç ise Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Kayseri halkına sevgi ve selamlarını iletti.