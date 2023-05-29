Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Samsun’da kullanılan oyların dağılımı İl Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Samsun’da 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a 570 bin 63, Kemal Kılıçdaroğlu’na ise 302 bin 436 oy çıktı.

İl Seçim Kurulu Samsun’da kullanılan oyların sonuç tutanaklarını kurumda duvarlara astı. Sonuç listelerine göre Samsun’da 884 bin 305 vatandaş oy kullandı, 872 bin 499 oy pusulası geçerli olarak sayıldı.

Samsun ilçeleri oy dağılımı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan’a 13 bin 619, Kemal Kılıçdaroğlu’na 4 bin 56, Alaçam’da Erdoğan’a 11 bin 125, Kılıçdaroğlu’na 6 bin 84, Asarcık’ta Erdoğan’a 8 bin 314, Kılıçdaroğlu’na bin 273, Atakum’da Erdoğan’a 66 bin 27 oy, Kılıçdaroğlu’na 80 bin 765, Ayvacık’ta Erdoğan’a 10 bin 697, Kılıçdaroğlu’na bin 545, Bafra’da Erdoğan’a 64 bin 53, Kılıçdaroğlu’na 30 bin 43, Canik’te Erdoğan’a 45 bin 601, Kılıçdaroğlu’na 16 bin 326, Çarşamba’da Erdoğan’a 69 bin 265, Kılıçdaroğlu’na 20 bin 535, Havza’da Erdoğan’a 18 bin 787, Kılıçdaroğlu’na 7 bin 468, İlkadım’da Erdoğan’a 119 bin 943, Kılıçdaroğlu’na 87 bin 807, Kavak’ta Erdoğan’a 11 bin 534, Kılıçdaroğlu’na 4 bin 363, Ladik’te Erdoğan’a 8 bin 151, Kılıçdaroğlu’na 3 bin 317, Salıpazarı’nda Erdoğan’a 11 bin 17, Kılıçdaroğlu’na 2 bin 756, Tekkeköy’de Erdoğan’a 25 bin 609, Kılıçdaroğlu’na 12 bin 255, Terme’de Erdoğan’a 38 bin 112, Kılıçdaroğlu’na 11 bin 224, Vezirköprü’de Erdoğan’a 44 bin 193, Kılıçdaroğlu’na 10 bin 523, Yakakent ilçesinde ise Recep Tayyip Erdoğan’a 4 bin 16, Kemal Kılıçdaroğlu’na 2 bin 196 oy çıktı.