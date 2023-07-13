Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni’nin ailesinin Adıyaman’da bulunan evine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni’nin oğulları Muhammed Mübarek, Muhammed Emin ve Mahsum Elhüseyni’ye Adıyaman’ın Menzil köyünde bulunan Seyid Abdülhekim El Hüseyni Külliyesi’nde taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra Adıyaman Valiliğine geçen Yılmaz, deprem çalışmalarındaki son duruma ilişkin Vali Osman Varol ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan da eşlik etti.