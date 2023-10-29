Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı’nda da atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı, değerlerimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için durmadan çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet, her türlü imkansızlıklara rağmen Türk milletinin verdiği emsalsiz mücadelenin, örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterdiği kahramanlığın eseridir" diyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyimizi feda edebilme anlayışına sahip olduk ve demokrasimize sahip çıktık. Bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi bize emanet eden şehit ve gazilerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı’na giriyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda da atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı, değerlerimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için durmadan çalışacağız. Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamanın gururunu gönülden paylaşıyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere."