Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “KKTC’nin kalkınma çabaları, milli davamızın bir parçasıdır” ifadelerini kullanarak, “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’deki temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, Bolu’daki yangın felaketine değinerek, “Öncelikle Bolu’da meydana gelen yangın felaketinin hemen ardından ülkemizle dayanışmasını göstermek üzere bir günlük ulusal yas ilan eden ve taziyelerini ileten KKTC devlet ricaline en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Türkiye’nin KKTC makamlarıyla yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunu belirten Yılmaz, “KKTC’nin huzuru, refahı ve kalkınması için çalışmaya devam ediyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile az evvel gerçekleştirdiğimiz görüşmemizde ikili ilişkilerin birçok veçhesini ele aldık. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gelişen işbirliği, ‘İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları’ çerçevesinde her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bu kapsamda sağlanan desteklerle yürütülen projeler, Kıbrıs Türk halkının refahını artırmayı ve ekonomik kalkınmayı sağlamayı hedeflemektedir” dedi.

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde KKTC’ye sağladığı 15,9 milyar lira destekle altyapı, sağlık, eğitim, tarım ve enerji gibi kritik sektörlerde önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Yılmaz, “Bu kaynak, altyapı, sağlık, eğitim, tarım, enerji ve dijitalleşme gibi stratejik sektörlerde önemli projelere yönlendirilmiştir. Lefkoşa Çevre Yolu’nun inşası, 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi’nin hayata geçirilmesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın yaygınlaştırılması gibi yatırımlar, KKTC halkının yaşam kalitesini artırmayı ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca Mesarya Ovası Sulama Projesi gibi tarımsal yatırımlar, bölgesel kalkınmayı desteklerken su temini projeleri ile doğal kaynakların verimli kullanımı sağlanmaktadır” dedi.

“Kalkınma bir günde gerçekleşmiyor, uzun soluklu bir yolculuk”

Türkiye’nin KKTC’nin kalkınma yolculuğunda her zaman yanında olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Projelerle Kıbrıs Türk halkının refahını yükseltmeye yönelik kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Keza, KKTC’nin kalkınma çabalarına yol gösterici nitelikte olan 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı, hem işbirliğimize güçlü bir altyapı sunmakta hem de Kıbrıs Türkü’nün refahı için önemli bir merhale teşkil etmektedir. Bu plan, yalnızca ekonomik büyümeyi hedeflemekle kalmayıp, toplumsal refahı artırmayı ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir yol haritasıdır. Eğitimden sağlığa, altyapıdan tarıma kadar pek çok alanda öngörülen yenilikçi politikalar, KKTC’nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek adımlardır. Hepimizin malumu olduğu üzere, kalkınma bir günde gerçekleşmiyor, uzun soluklu bir yolculuk. Bu yolculukta plan ve programa sadakat, özverili çalışma, çağın gereklerine uyum, sürdürülebilirlik, kurumlar arasında eşgüdüm ve en önemlisi de istikrar, büyük önem taşıyor” dedi.

Uluslararası alanda çıkarılan tüm engellere rağmen KKTC’nin Türkiye’nin de desteğiyle kalkınmasını sürdürdüğünü vurgulayan Yılmaz, “Türkiye ve KKTC makamları arasındaki işbirliği ne kadar kuvvetli olursa, KKTC’nin kalkınma hamlesi de o denli hızlı ve emin adımlarla ilerleyecektir. KKTC’nin kalkınma çabaları, milli davamızın bir parçasıdır. Milli davamıza sahip çıkmaya, Kıbrıs Türkünün adalet mücadelesine güç vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız, huzurlu, güvenli ve müreffeh geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır”

Kıbrıs meselesine Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde adil ve kalıcı bir çözüm gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Bu da ancak Ada’daki gerçekleri temel alarak mümkün olabilir. Bu nedenle KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır. Çünkü bu vizyon, Kıbrıs meselesinde geçmiş başarısız tecrübelerden alınan dersler ve Ada’daki gerçeklikler üzerine inşa edilmiştir. Kıbrıs Adası’nda çözümün sadece KKTC’nin değil, tüm Ada’nın ve bölgenin kalkınmasına kayda değer katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.