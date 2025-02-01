Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a geldi. Yılmaz, ilk olarak Kars Valiliği’ni ziyaret etti. Yılmaz, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Ziya Polat’tan brifing aldı.

Yılmaz, daha sonra Belediyi Başkanlığı’na geldi. Başkan Prof. Dr. Ötüken, Senger, Yılmaz’ı belediye girişinde karşıladı. Yılmaz, Başkan Senger’le bir süre sohbet etti.

Yılmaz’a Milletvekili Adem Çalkın, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son olarak Ahmet Arslan Kongre Sarayı’nda toplu açılış programına katılacak.