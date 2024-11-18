Denizli’de üniversite öğrencilerine akademik yılın ilk dersini anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bingöl’de doğup ODTÜ’de eğitim alıp, planlanma teşkilatında çalışıp bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabildiysem cumhuriyetin fırsat eşitliği ile bu noktaya gelebildiğimi düşünüyorum” dedi.

Denizli’de akademik yıl açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, öğrencilere “Dijital Dönüşüm ve Ekonomi Politikaları Işığında Gelecek Perspektifi” konulu ilk dersi anlattı. Salon girişinde öğrenciler tarafından oluşturulan Filistin Köşesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Filistin bayraklı atkı hediye edildi. burada öğrencilerle sohbetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Filistin halkının her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez. Bir yerde bitecektir inşallah" ifadelerini kullandı.

Salonda öğrenci ve öğretim üyelerine seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz geçmişte verimliliğe yalnızca teknoloji ile ulaşılamayacağının kabul edildiğini belirterek, “İş gücü potansiyelinden üretim yapılarına, işletme ölçeklerinden zaman yönetimine kadar pek çok faktörün verimlilik üzerinde etkili olduğunu belirtirdik. Bugün ise yapay zekâ, otonom araçlar, robotik üretim sistemleri, artırılmış gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojiler yaşamımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. Dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmeler, artık verimliliği etkileyen tüm unsurları doğrudan şekillendirmekte ve yüksek teknoloji, yüksek verimlilik, yüksek katma değer anlayışını ekonominin merkezine yerleştirmektedir” dedi.

“Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz”

Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığının kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıkça vurguladığı gibi, dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımı konusunda dünyada öncü ülkeler arasında yer almak temel hedeflerimizdendir. On İkinci Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program, dijital dönüşümü ve Milli Teknoloji Hamlesi’ni ekonomik kalkınmanın anahtarı olarak tanımlamaktadır. Bu vizyon doğrultusunda, Dijital Dönüşüm Ofisimiz eğitim camiasıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor, dijital ekonomiyi güçlendirecek projeler geliştiriyor. Örneğin, siber güvenlik kapasitemizin güçlendirilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar sonucunda, Türkiye’nin ilk Siber Güvenlik Lisesi’ni kurduk. Ardından, geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile üniversitelerimizde ilk Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları’nı açtık. Bu yıl ise, Siber Güvenlik Mühendisliği ve Bilgi Güvenliği bölümü gibi yeni lisans programları ile çıtayı daha da yükselttik. Geçtiğimiz dönemde İsrail tarafından Lübnan’da yapılan saldırılardan gördüğümüz üzere artık hiçbir yer güvenli değil. Cep telefonları, çağrı cihazları ile saldırıların yapıldığı bir dünyadayız. Siber güvenlik hem kişilerin hem kurumların hem de milli güvenliğimiz açısında çok önemli. Siber güvenlikle ilgili uzun zamandır bir çalışma yürütüyoruz. Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz. Güçlü bir yapı ile bu alandaki süreçleri düzenleyecek, ürünleri ve firmaları akredite edecek, çok daha etkili bir şekilde ülkemizin, firmalarımızın, insanlarımızın siber güvenliğini sağlayacak bir yapılanmaya gidiyoruz. Yakın dönemde meclisimizin bu teklifi değerlendireceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın Cumhuriyet tanımı alkış topladı

Geçmiş yıllarda yükseköğretim kurumlarında eğitim almanın ücretli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, devlet burslusu olarak 2 yıl yurtdışında üniversite eğitimi aldığını anlattı. Yükseköğretim kurumlarında ücretsiz eğitim verilmesinin önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ücretsiz eğitimleri de burs ve yurt imkanlarıyla desteklediklerini kaydetti. Cumhuriyet tanımı ile salonda alkış toplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bunların hepsi fırsat eşitliği kavramıyla vücut buluyor. Cumhuriyeti çok farklı tanımlayanlar var. Bana soracak olursanız. Bingöl’de doğup, Bingöl Lisesi’ni bitirip sonra ODTÜ’ye gelip eğitim alıp, planlanma teşkilatında çalışıp bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabildiysem cumhuriyetin fırsat eşitliği ile bu noktaya gelebildiğimi düşünüyorum. Ülkemizin neresinde doğmuş olursa olsun, dini, ırkı ne olursa olsun her bir çocuğumuza bu fırsat eşitliğini sunmamız lazım. Fırsatların değerlendirip, değerlendirmemek kişilerin elinde olan bir şey. Bize devlet olarak düşen herkese fırsat eşitliğini sağlamaktadır. Herhangi bir gerekçe ile hiçbir çocuğumuzun önünü kesmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatlarında Goalball Milli takımı ile şampiyon olan sporcular Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan’a ödüllerini takdim etti.