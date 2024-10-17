Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Avrupa Birliği’nin sınırda karbon düzenlemesi, 2026’da devreye giriyor. Dünya, karbon nötr bir ekonomiye doğru gidiyor. Demiryollarının yaygınlaşması, sanayinin karbon ayak izini azaltma ve uluslararası ticarette bu konunun sanayimizin karşısında bir engel olarak çıkarılmasını önleme anlamında da çok kıymetli" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde düzenlenen AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası’nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yılmaz, Türkiye’nin demiryolu taşımacılığındaki hedefleri ve karbon nötr ekonomi yolundaki adımlarına dikkat çekti.

Yılmaz, demiryolu taşımacılığının enerji tasarrufu ve çevre dostu taşımacılık açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Birliği’nin sınırda karbon düzenlemesi 2026’da devreye giriyor. Dünya, karbon nötr bir ekonomiye doğru gidiyor. Demiryollarının yaygınlaşması, sanayinin karbon ayak izini azaltma ve uluslararası ticarette bu konunun sanayimizin karşısında bir engel olarak çıkarılmasını önleme anlamında da çok kıymetli. Demiryolu taşımacılığını artırdıkça dünyadaki bu uluslararası karbon düzenlemeleri de sanayimizi olumsuz etkileyemeyecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yerli ve milli teknolojiyle üretilen vagonlar ve hızlı tren projelerinin hem ekonomiye katkı sağlayacağını hem de Türkiye’yi küresel rekabette daha güçlü bir konuma taşıyacağını belirten Yılmaz, "Bugün ayrıca CRRC Shandong lisanslı 600 adet yük vagonunun imalat ve montajı, Aykal Grup’un sektördeki konumunu daha da güçlendirecek ve uluslararası alanda Türkiye’yi bir adım daha ileri taşıyacaktır. Bu işbirliği için de ayrıca tebrik ediyorum. Diğer firmalarımızı da cesur davranıp benzer girişimleri gerçekleştirmeye davet ediyor ve her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Açılış sonrası fabrikada incelemelerde bulunan Yılmaz’a, Vali Mehmet Makas, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Milletvekili Halil Öztürk, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, MHP İl Başkanı Murat Abalı ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.