Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ’2025 Valiler Buluşması’ kapsamında 81 ilin valisiyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ’2025 Valiler Buluşması’ kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 81 ilin valisiyle bir araya geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2025 Valiler Buluşması’nda, 81 ilimizin valileriyle bir araya gelerek insan odaklı yönetim anlayışımızı, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini ele aldık. Deprem, sel, yangın gibi afetler başta olmak üzere milletimizin zor günlerinde valilerimizin gösterdiği dayanışma ruhu ve başarıyla yürüttükleri çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu buluşmanın ülkemiz, milletimiz ve tüm şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.