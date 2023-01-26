Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Don Pramudwinai’yi kabul etti. Görüşmede, başta savunma sanayii, enerji ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, terör örgütlerine karşı ortak mücadele ve Rusya-Ukrayna krizine yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Don Pramudwinai’yi kabul etti. Görüşmede, başta savunma sanayii, enerji ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, terör örgütlerine karşı ortak mücadele ve Rusya-Ukrayna krizine yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Tayland Karma Ekonomik Komisyon 4. Dönem Toplantısı için Türkiye’ye gelen Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwiani ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tayland halkına selamlarını ileten Oktay, Türkiye-Tayland diplomatik ilişkilerinin 65. yılı olan 2023 yılında iki ülke ilişkilerinin ve ticari bağlarının daha da güçlendirilmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başta savunma sanayi, enerji ve turizm olmak üzere Türkiye’nin sunduğu büyük potansiyelin Tayland tarafından da değerlendirilmesi beklentisini dile getirdi. Türkiye’nin başta Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumu olmak üzere dünya barışına ve sivillerin korunmasına yönelik hassasiyet ve katkılarını hatırlatan Oktay, Tayland’ın barış konusundaki çabalarını da memnuniyetle karşılandıklarını ifade etti.

Türkiye’nin Tayland’a ihracatının arttırılması gerektiğini dile getiren Oktay, Tayland ile yürütülen 2. Ortak Eylem Planı’nda 2028 yılı sona ermeden Stratejik Ortaklık kurulmasının hedeflendiğinin altını çizerek, ülkemizce Tayland’dan güvenlik ve terör örgütleri ile mücadele konusunda da beklentileri olduğunu dile getirdi. Oktay, terör örgütleri ile ortak mücadele kapsamında, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik kararlı mücadelenin sürdürülmesi konusunda destek beklendiğini vurguladı.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwiani ise Türkiye’nin sunduğu ticari potansiyel ve işbirliğinden memnuniyet duyduklarını, başta savunma sanayi ve enerji olmak üzere tüm sektörlerde işbirliğini arttırmakta hazır olduklarını, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının barışla sona ermesi konusunda Türkiye’nin uluslararası çabaları konusunda müteşekkir olduklarını belirtti.