Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Sincan Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına Togg ile geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Sincan Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Togg ile gelen Oktay, burada bir açıklama yaptı. Togg’un muhteşem bir sürüş konforu olduğunu belirten Oktay, “Otomasyon ve bilişim sistemlerini, elektronik sistemleri bünyesinde barındıran bir ekosistem aslında, bir akıllı cihaz bu. Biliyorsunuz her zaman da yeni versiyonları geliştikçe de bunu her kim alıyorsa aynen telefonlarınızdaki nasıl yeni versiyona yeni imkanlara kavuşuyorsunuz. Bunda da aynı imkanlara kavuşuyor olacaksınız. Türkiye’nin otomobili, Türkiye Yüzyılı’nın. Yeni yüzyıla hamdolsun Togg’umuzla. TCG Anadolu’muzla, uçak gemimizle, Kızılelma’mızla ve diğer beşinci nesil uçaklarımızla teknoloji harikası birçok eserimizle giriyoruz. İçerideki özellikle oturma alanı, kendi segmentine göre değerlendirdiğinizde muhteşem. Neredeyse lüks sınıfla kıyaslayabileceğiniz bir rahatlık ve konforu görüyorsunuz. Bu da bize gurur veriyor. Şu anda hem içeri den hem dışarıdan da çok yoğun bir talebin olduğunu görüyoruz. Yoğun bir ilginin olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Togg’un alımında kamu bankalarıyla kredi ilgili çalışma yürüttüklerini ifade eden Oktay, "Bununla ilgili bir çalışma var zaten, Cumhurbaşkanımız önceden de bu talimatı vermişlerdi. Kamu bankalarımız bununla ilgili bir çalışmayı yürütüyorlar. Zaten o sonlandığı zamanda gerekli açıklamaları yaparız. Henüz şu aşamada değil ama banka aramızda bunu çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın da bu çerçevede bir talimatı var. Dediğimiz gibi içeriden ve dışarıdan çok yoğun talep var. Dolayısıyla hemen daha şimdiden kapasite artırımıyla ilgili çalışmalar başladı. Kısmet olursa ilk hedefimiz bir milyon Togg’u şöyle bir yollara sürmek olacak. Onunla ilgili kapasite yeni fabrikaların açılmasıyla yatırımıyla ilgili, inşasıyla ilgili de o çalışmaları da daha şimdiden başlamış durumda. Bu da yine ilklerden birisidir. Yani yeni çıkardığınız bir otomobil, yeni çıkardığınız bir marka daha çıktığı gün kapasite artırımıyla alakalı yatırımları değerlendiriyorsunuz. Bu gerçekten çok gurur verici bir olay. Aynı zamanda yine kısmet olursa biliyorsunuz bu elektrikli araçlar da en büyük teknolojik boyutta baktığımızda yine batarya ömrü, bataryaların bu teknolojinin kazanılması. Dolayısıyla yine Gemlik’te de tesislere yakın bir bölgede de bataryayla alakalı yeni ortaklıklar kuruldu. Onunla ilgili de inşallah yine kısa sürede onun da üretim tesisi Ar-Ge merkezleri ve de o teknolojiye hakim olacağımız altyapıda şu çok yoğun şekilde çalışılıyor. Bu güzel haberler devam edecek" şeklinde konuştu.

Oktay, daha sonra Sincanlı esnafla tek tek konuşarak selamlaştı.